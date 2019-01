Sci, Super-G Garmisch: vittoria Schmidhofer, Sofia Goggia incanta ed è seconda

26/01/2019

L'austriaca Nicole Schmidhofer si aggiudica il Super-G di Garmisch , ma a strappare gli applausi degli appassionati italiani di sci non può che essere Sofia Goggia . La fuoriclasse bergamasca, al rientro dopo l'infortunio, chiude infatti con uno strepitoso secondo posto ad appena 23 centesimi dalla vincitrice. Completa il podio Lara Gut , applausi anche per Federica Brignone splendida quarta. Marta Bassino e Francesca Marsaglia nella Top 10.

Un Super-G eterno sulle nevi di Garmisch va a Nicole Schmidhofer, con Sofia Goggia al ritorno in azione dopo la lunga assenza per la frattura del perone. Ma è proprio lei l'eroina di giornata, con uno spettacolare secondo posto ottenuto contro tutte le avversità e con i problemi fisici ancora non del tutto superati. Ma la discesa della bergamasca strappa gli applausi degli appassionati e anche qualche lacrima: l'avvio infatti non è perfetto, ma la sua progressione è impressionante. E proprio il tratto finale le regala questo strepitoso podio, laddove diverse big (Revensburg, Gisin e Ledecka), invece sbagliano e finiscono fuori.

Una fitta nevicata caduta in mattinata sulla pista bavarese ritarda la partenza di un'ora e mezza e inevitabilmente penalizza le prime atlete, con il tracciato che si va a pulire nel corso della gara. Questo non spaventa però Sofia, sesta al cancelletto e subito prima davanti a Corinne Suter cui rifila un distacco di 63 centesimi. La bergamasca resiste anche a Lara Gut, che le finisce dietro di 22 centesimi. Troppo forte però Nicole Schmidhofer, che nonostante un'incertezza nell'ultimo tratto che le fa perdere mezzo secondo rifila 23 centesimi alla fuoriclasse dello sci azzurro. E per l'austriaca è la terza vittoria in Coppa del Mondo, tutte in questa stagione. Le posizioni in vetta non cambiano più, con Lara Gut che rimane terza a 45 centesimi.

Ma l'Italia sorride anche grazie a Federica Brignone, ottima quarta a 55 centesimi dalla vincitrice dopo una spettacolare rimonta nel finale. Peccato per la zona centrale, in cui la milanese scia un po' troppo contratta e forse perde l'occasione di centrare il podio. Fa sognare anche Francesca Marsaglia, a sua volta in lizza per il podio nella parte alta e poi costretta al decimo posto dopo un errore nel finale. Davanti a lei finisce anche un'ottima Marta Bassino, mentre Nadia Fanchini chiude undicesima.