Sci: stagione finita per la Goggia, frattura al braccio

Dopo Dominik Paris, altra brutta notizia per lo sci italiano: stagione finita anche per Sofia Goggia. L'azzurra ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro nella caduta di oggi nel Super G di Garmisch. L'atleta bergamasca verrà operata direttamente a Garmisch nel pomeriggio. Il recupero è fissato nel tempo di almeno sei settimane e questo significa che per Sofia la stagione è finita.