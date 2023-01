Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin regina nello slalom di Zagabria, la Vonn è a un passo

sci cdm

In Croazia la statunitense conquista lo Snow Queen Trophy 2023: settima vittoria in stagione, 81esima in carriera

© Getty Images Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom speciale di Zagabria e si porta a una sola vittoria in carriera dal record di Linsdey Vonn, 81 trionfi totali di cui 51 tra i pali stretti. Per la Shiffrin, sempre più leader della classifica generale, è anche il quarto successo di fila in questa Coppa del Mondo. Staccata la slovacca Petra Vlhova, terza la svedese Larsson. Marta Rossetti, unica italiana nella seconda manche, chiude in 19esima posizione.

Mikaela Shiffrin sempre più vicina alla storia. Settima vittoria nella Coppa del Mondo di sci femminile 2022/2023 per l'americana, che a Zagabria si assicura lo Snow Queen Trophy 2023 nello slalom speciale, già vinto nel 2013, 2015, 2018 e 2019. Mostruosa la sciatrice a stelle e strisce: per lei è la vittoria numero 81 in carriera, appena un successo dal record della connazionale Linsdey Vonn, e 51esimo trionfo tra i pali stretti. La 27enne di Vail (Colorado) chiude con un tempo di 1:36.42 staccando di ben 76 centesimi la slovacca Petra Vlhova, che sognava il poker dopo i trionfi nel triennio 2020-2022. Dietro il duo di testa, a +1.21, si piazza la svedese Swenn Larsson, che conquista così il suo primo podio a Zagabria. Non ce la fa invece a raggiungere la terza posizione la svizzera Wendy Holdener, che si lascia alle spalle la slovena Ana Bucik. Indietro l’italiana Marta Rossetti che, dopo un buon avvio, paga un errore nella parte centrale della discesa che la condanna alla 19esima posizione. Con questa vittoria, Mikaela Shiffrin sale così a 975 punti nella classifica generale, dove gode di un vantaggio di 389 punti sulla rivale Vlhova, che contava su questo slalom per accorciare quantomeno le distanze dalla statunitense, ormai vera regina di questa Coppa del Mondo.