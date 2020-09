Sci, Paris torna in pista dopo 233 giorni: "Giornata positiva"

SCI

A 223 giorni dal brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, lo sci azzurro ritrova Dominik Paris. Il velocista azzurro è tornato in pista sullo Stelvio. "Mi sono confrontato con i tecnici e penso che andrò al raduno di Zermatt con i miei compagni, già da giovedì - ha dichiarato il velocista azzurro -. Magari, all'inizio, mi fermerò a sciare dalla parte di Cervinia, dove posso andare un po' più tranquillo e poi con il passare dei giorni vedremo come sarà".

"Ho fatto una decina di giri questa mattina - ha spiegato al termine dell'allenamento -, riuscendo a sfruttare bene la giornata. Mi sono sentito bene sugli sci, è stata una giornata positiva. Sullo Stelvio era appena nevicato e c'era un po' di neve invernale, per cui anche il feeling con la neve era quello giusto. Sarei dovuto rimanere anche domani, ma il meteo dava peggioramento e non ne valeva la pena".

Dopo che la Federazione Internazionale ha deciso di cancellare le gare veloci previste in Nordamerica (una discesa e un supergigante a Lake Louise, una discesa e un supergigante a Beaver Creek) per la fine di novembre, la sua stagione in Coppa del mondo comincerà all'inizio di dicembre a Val d'Isère. Tre mesi per rimettere a pieni giri il suo motore, che si era inceppato il 21 gennaio durante una sessione di allenamento a KIrchberg, in Austria, in preparazione della discesa di Kitzbuhel.