Sci, Odermatt si prende il gigante in Val d’Isère. Quarto De Aliprandini

Lo svizzero domina entrambe le manche e vince davanti a Pinturault e Feller. L’azzurro fuori dal podio per 7 centesimi

Marco Odermatt mette la sua firma anche sullo slalom gigante in Val d’Isère. Lo svizzero, già leader della coppa del mondo di sci alpino, si impone nella prova francese vincendo entrambe le manche. Si deve accontentare della seconda piazza il suo grande rivale Alexis Pinturault, che davanti al pubblico di casa paga 59 centesimi di ritardo. Quarto posto per l’italiano Luca De Aliprandini, fuori dal podio per soli 7 centesimi su Feller.

La legge di Marco Odermatt vale anche in Francia. Lo svizzero si conferma il più forte nella Coppa del mondo di sci alpino e conquista lo slalom gigante in Val d’Isère, seconda prova di specialità della stagione. Il classe ’97, già primo a seguito della prima manche, si conferma davanti a tutti nella seconda e conclude con ben 59 centesimi di vantaggio sul rivale più accreditato, Alexis Pinturault, a cui non basta una prestazione decisamente migliore rispetto agli altri avversari. Terzo posto invece per l’austriaco Manuel Feller, sorpresa di giornata, a 1”24 dal vincitore. È lui a togliere il gradino più basso del podio a un ottimo Luca De Aliprandini, quarto per soli 7 centesimi dopo aver recuperato terreno dal quinto posto della prima manche.



Per quanto riguarda gli altri italiani, diciottesimo Giovanni Borsotti, in grado di recuperare sei posizioni dopo la prima discesa. Buon ventunesimo posto per Alex Hofer, che conquista punti preziosi con il suo pettorale 40. Chiude solo ventottesimo invece Riccardo Tonetti, il quale vanifica il tredicesimo posto nella prima manche con un grave errore nella seconda. In classifica generale, Odermatt allunga con decisione su tutti gli avversari. Lo svizzero sale a quota 446, mentre l’austriaco Matthias Mayer è secondo a 310. Più indietro Pinturault, a 205, che paga qualche errore nelle prime prove della stagione. Domani si correrà lo slalom speciale, sempre in Val d'Isère.