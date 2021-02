Sci, Mondiali: l’Austria domina ancora, Schwarz beffa Pinturault nella combinata maschile

SCI

Uno slalom eccellente premia il 25enne ai danni del favorito francese, terzo lo svizzero Meillard. Tonetti, miglior azzurro, chiude settimo

La combinata maschile di sci alpino ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo conferma l’ottimo bottino dell’Austria, con Schwarz che va a prendersi il terzo oro nazionale. Decisiva la manche di slalom, che permette al 25enne di mettersi davanti al favorito, il francese Pinturault, per soli 4 centesimi: bronzo per lo svizzero Meillard, con un paio di errori che lo portano a oltre un secondo dal vincitore. Tonetti, miglior italiano, chiude settimo.

L’inno austriaco risuona ancora a Cortina d’Ampezzo, per la terza medaglia d’oro biancorossa dopo la doppietta di Kriechmayr in discesa libera e supergigante. Questa volta sul gradino più alto del podio c’è Schwarz, specialista dello slalom che ha fatto valere le sue qualità tecniche nella seconda manche della combinata. La prova di SuperG si era in realtà chiusa con la sorpresa canadese di Crawford, in grado di strappare la prima posizione al francese Pinturault per soli 8 centesimi, scendendo con la pettorina numero 32. Decimo tempo invece per l’azzurro Tonetti, che però paga poi uno slalom in affanno e non riesce ad andare a medaglia, settimo.

La seconda manche screma invece molti discesisti e il francese mette sùbito l’asticella molto alta, con l’oro nel mirino. Non è d’accordo però Schwarz, sciatore molto tecnico che scende tra le porte in maniera quasi perfetta e porta l’Austria nuovamente davanti a tutti per soli 4 centesimi. Anche il terzo e quarto posto, rispettivamente dello svizzero Meillard e dello stesso Crawford, sono frutto di slalom non certo perfetti, ma i due vengono premiati per la tenacia nello scenario delle tante porte mancate dagli altri. Prova discreta, essendo un discesista, per Innerhofer (14esimo finale), dal quale invece ci si aspettava di più nella prima manche. Manca la prima porta il classe 2001 Franzoni, ma poi risale e chiude la combinata all’ultimo posto tra coloro che hanno concluso lo slalom, 23esimo.