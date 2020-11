Sci, Mikaela Shiffrin pronta al ritorno dopo 10 mesi

Sembra tutto pronto per il grande ritorno di Mikaela Shiffrin. La bi-campionessa olimpica, secondo i media Usa, tornerà a gareggiare in Coppa del Mondo nel weekend del 21-22 novembre a Levi, in Finlandia, dove sono in programma due slalom speciali. L'appuntamento in Lapponia, dove per altro trionfò un anno fa, potrebbe essere per lei l'occasione giusta di mettersi alle spalle un 2020 davvero complicato, segnato da un infortunio alla schiena, ma soprattutto dalla morte di suo padre Jeff.

Getty Images