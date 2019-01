Sci, la Siebenhofer fa bis a Cortina

19/01/2019

Due giorni da sogno per la Siebenhofer che a 27 anni è definitivamente esplosa su una pista storica. L'austriaca ci ha preso gusto e dopo la prima vittoria in carriera ha subito incrementato il suo bottino personale con una discesa senza sbavature forte del pettorale numero 3. Un testa a testa con la compagna Schmidhofer, leader della classifica di specialità, che si è concluso con soli 4 centesimi di distanza. A completare il podio la slovena Stuhec (+0.51) che ha dimostrato di trovarsi a suo agio a Cortina.



Un secondo e 36 centesimi di distacco per Lindsey Vonn, nona, che però ha mostrato altri segnali di progresso alla sua seconda gara della stagione. La forma non è ancora quella dei giorni migliori, si vede, ma la strada è quella giusta. Passo dopo passo la statunitense potrà tornare ai suoi livelli. Proprio la Vonn si è messa dietro il terzetto delle italiane: la Delago, cauta dopo l'errore di ieri, non ha sbagliato ma non è stata aggressiva; la Brignone si è riscattata e ha fatto un ottimo test in vista del Super G; infine la Fanchini che senza errori non ha trovato la velocità.