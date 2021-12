Sci: Kristoffersen trionfa nel gigante di Alta Badia

GIGANTE ALTA BADIA

Con una strepitosa seconda manche, il norvegese risale dal settimo posto e batte Odermatt e Feller. Quinto Luca De Aliprandini

Un super Henrik Kristoffersen trionfa nel gigante in Alta Badia nella coppa del mondo di sci maschile 2022. Dopo il settimo posto della prima manche, il norvegese trova la rimonta e con una grande prova chiusa in 2'25"'04 conquista la vittoria davanti allo svizzero Marco Odermatt (+0"31) e all'austriaco Manuel Feller (+0"37). Buona prova di Luca De Aliprandini, quinto sia dopo la prima prova che al termine della gara.

Semplicemente incontenibile: Henrik Kristoffersen trionfa in Alta Badia a due anni dall'ultima affermazione e conquista lo Slalom Gigante, rilanciandosi nella coppa del mondo di sci 2022. Il norvegese trova una rimonta strepitosa, considerando che al termine della prima manche arriva un settimo posto a 57 centesimi di distacco dal leader della prima prova, il francese Mathieu Faivre. Nella seconda, però, arriva l'impresa: Kristoffersen non sbaglia praticamente nulla e, con il tempo di 1'12"82, totalizza il 2'25"04 che gli consente di vincere in Alta Badia.



Una rimonta inarrestabile, persino per Marco Odermatt, che nella prima manche aveva chiuso ad appena 2 centesimi da Faivre. Lo svizzero perde quasi un secondo e chiude a +0"31, evitando comunque il gradino più basso del podio che va all'austriaco Manuel Feller, terzo a +0"37. Buona prova per Luca De Aliprandini: l'azzurro conferma il quinto piazzamento acquisito nella prima manche e sfiora il podio, mancato per qualche errore di troppo in discesa nella seconda manche. Arriva comunque un buon 2'25"73 complessivo, a +0"69 da Kristoffersen, che accorcia le distanze da Odermatt, primo sia in classifica dello Slalom Gigante (280 contro i 163 del norvegese), che nella generale (533).