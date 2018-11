Sci, infortunio per Lindsey Vonn: salta le gare di Lake Louise

21/11/2018

Tegola per Lindsey Vonn. La campionessa statunitense di sci, alla sua ultima stagione, deve attendere ancora prima di scendere in pista per colpa un infortunio al ginocchio. Lindsey, che quest'anno andrà a caccia del record di vittorie, è caduta durante un allenamento in Super G ed è costretta a saltare le gare di Lake Louise in programma dal 30 novembre al 2 dicembre, due discese e un Super G. L'annuncio l'ha dato la stessa Vonn con un post su Instagram: "Non potrò correre sualla mia pista preferita".



Per fortuna si guarda il bicchiere mezzo pieno : "La buona notizia è che non devo operarmi. La cattiva: non riuscirò a correre a Lake Louise, che è sempre stata la mia tappa preferita in Coppa del Mondo. Sono distrutta dal fatto di non riuscire ad esserci quest’anno. Sono a terra, ma non sono fuori".