Sci, il coraggio di Paris: "Sono andato al limite, amo il rischio"

25/01/2019

Grande Italia a Kitzbuhel nella storica discesa: Dominik Paris ha conquistato la Streif, per la terza volta in carriera dopo i successi del 2013 e del 2017. Beffa, invece, per Cristof Innerhofer ha chiuso quarto (+0.93) dopo aver sognato a lungo il podio. Podio completato dallo svizzero Feuz (+0.20) e dall'austriaco Striedinger (+0.37). >

"Non me l'aspettavo, ci ho provato e ce l'ho fatta. Non ho parole. Le sensazioni non erano bellissime durante la discesa, ma sono riuscito a portare la velocità sui tratti piani e dall'Asper in giù ho rischiato, dando il massimo, sapendo che anche gli altri potevano andar forte", ha aggiunto al sito della FISI.



"Credo di aver fatto la differenza nell'ultimo tratto. Mi dispiace per Feuz, prima o poi vincerà anche lui qui, l'anno scorso ce l'avrebbe fatta se il tempo non fosse cambiato, quest'anno ero troppo in forma per lasciargli il primo posto. Ma è bello così, i più forti sono sempre davanti", ha concluso Paris.