Sci: grande Brignone a Sestrierre, prima dopo la prima manche

Super Federica Brignone a Sestrierre dopo la prima manche del gigante femminile. Sulla pista Kandahar-Agnelli l'azzurra con il pettorale rosso ha messo il turbo e ha chiuso in 1.10.28. Secondo posto per la slovacca Vlhova a +0.17 che ha preceduto la tedesca Rebensburg, mentre la statunitense Shiffrin è quarta a 42 centesimi. Goggia e Bassino inseguono a poco più di un secondo in decima e undicesima posizione. Alle 14.05 la seconda manche.