Sci, Goggia: "Ho dato tutto, sono troppo felice"

05/02/2019

"Sono troppo felice", il volto sorridente è quello di Sofia Goggia dopo l'argento in Super G al Mondiale di sci di Aare. L'azzurra è al settimo cielo: "Ho avuto troppo rispetto nella parte alta, ma c'è da dire che c'era vento e magari non è stato così per tutte. Poi da metà in giù ho dato tutto, è stata una gioia immensa essere su questa pista e in questa gara oggi".



"È la mia terza medaglia in tre anni, in tre discipline diverse. Ai Mondiali ne manca ancora uno di colore. Pensavo di potermi giocare le mie carte, visto come era andato a Garmisch. Solo che non si sa mai ai Mondiali cosa può succedere", ha continuato la sciatrice azzurra.



"Mi dispiace tanto per Nadia Fanchini di non essere riuscita ad agguantare la medaglia, lo stesso per Marsaglia che ha fatto un garone. È stata una bella Italia, abbiamo messo in pista il nostro carattere. Ora dobbiamo restare concentrate per la discesa, dove proveremo a tirare fuori gli artigli".