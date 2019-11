Sci, Gigante donne Killington: è un trionfo tutto italiano! Vince Marta Bassino, alle sue spalle Federica Brignone  

GIGANTE KILLINGTON

Bisognerebbe ribattezzarla “la pista delle italiane”. Nelle ultime quattro edizioni, infatti, le italiane sono sempre salite sul podio a Killington e quest’anno l’apoteosi è massima: una splendida Marta Bassino conquista il suo primo storico successo in Coppa del Mondo (dopo i quattro podi conquistati nelle passate stagioni) davanti a Federica Brignone, vincitrice l’anno scorso, e Mikaela Shiffrin.

Nella località del Vermont si materializza il capolavoro più bello di Marta, che costruisce la vittoria su una prima manche straordinaria. Gara vicina alla perfezione e tempo di 49.05; campionesse come Vlhova, Gisin, Shiffrin e Worley si devono accontentare delle briciole. Nella seconda manche Bassino conserva la lucidità, tiene benissimo e chiude con il tempo complessivo di 1:38.19. La 23enne piemontese scia con convinzione e con la sua proverbiale leggerezza resiste al ritorno di Federica Brignone, che arriva alle sue spalle di 26 centesimi. È la tanto attesa consacrazione di un talento enorme, che però finora aveva faticato a esprimere al massimo. “Sono felicissima ed eccitata - racconta a caldo l’azzurra -. Finalmente ho centrato due manche. Al cancelletto stavo bene, ho pensato solo a focalizzarmi su me stessa, sullo sciare come so. Poi ho visto il verde e ho realizzato. Wow!”.

Alle sue spalle, appunto, Federica Brignone, autrice di una seconda manche spaziale dove recupera diverse posizioni precedendo anche sua maestà Mikaela Shiffrin, che chiude un podio da sogno. Quarta la svizzera Michelle Gisin, che si attarda solamente di due centesimi rispetto alla statunitense. Ottima prova anche per Sofia Goggia che termina undicesima, a 14 centesimi dalla top ten. A punti anche Francesca Marsaglia e Laura Pirovano, al traguardo rispettivamente ventiseiesima e trentesima.