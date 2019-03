22/03/2019

Brutto infortunio per Christof Innerhofer durante il SuperG dei campionati italiani sulla nuova pista Vertigine di Cortina. Dopo aver fatto segnare il miglior crono nel primo intertempo, il 34enne velocista è caduto in atterraggio, riportando la rottura del legamento del ginocchio sinistro. Trasportato immediatamente all'ospedale di Innsbruck, in Austria, il campione del mondo del 2011 verrà presto operato.