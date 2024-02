Sci, doppietta italiana a Crans Montana: Marta Bassino supera Federica Brignone

© Getty Images

Prestazione superlativa per Marta Bassino che, dopo aver sfiorato il podio il giorno precedente, ha conquistato il primo successo stagionale nella seconda discesa di Crans Montana. La 27enne di Borgo San Dalmazzo ha messo a segno la prima vittoria in Coppa del Mondo di sci alpino nella disciplina regina infliggendo distacchi particolarmente ampli a tutte le avversarie, a partire dalla compagna di squadra Federica Brignone, unica in grado di rimanere agganciata e fondamentale per regalare una magica doppietta all'Italia.