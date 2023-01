Sci di fondo, Pellegrino-De Fabiani sul podio a Livigno

COPPA DEL MONDO

La coppia azzurra seconda nella team sprint vinta dalla Francia. Dominio Svezia tra le donne

Pellegrino e De Fabiani sul podio a Livigno

















© ipp 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia fa festa nella team sprint maschile di sci di fondo a Livigno. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno conquistato il secondo posto nella tappa di Coppa del mondo alle spalle della Francia, davanti ai tanti tifosi di casa. Pellegrino, dopo la beffa della sprint chiusa in settima posizione, si è riscattato e ha centrato il podio, risultato arrivato grazie al feeling con il compagno di squadra De Fabiani, ottimo staffettista in questo format di gara.

Vedi anche Sci Sci di fondo, Klaebo sbanca anche a Livigno: sua la sprint I due, infatti, erano già stati capaci di conquistare una medaglia mondiale nella team sprint. Vittoria per il team Francia composto da Renauld Jay e Richard Jouve, per solo 44 centesimi davanti agli azzurri. Hanno chiuso il podio, leggermente più distaccati, gli elvetici Janik Riebli e Valerio Grond. Ottima anche la prestazione di Italia II con Davide Graz e Simone Mocellini, che hanno conquistato la quinta posizione con una prestazione davvero di altissimo livello.

Nella gara femminile ha nuovamente esultato la Svezia - dopo la tripletta della sprint - , con Linn Svahn e Maja Dahlqvist al primo posto con 7 decimi di vantaggio sulle connazionali Emma Ribon e Jonna Sundling. Al terzo posto gli Stati Uniti di Rosie Brennan e Julia Kern, che hanno battuto in volata la Germania di Sofie Krehl e Laura Gimmler. L'Italia, con due squadre in partenza, ha chiuso a 21" in nona posizione con Caterina Ganz e Nicole Monsorno, mentre il secondo team composto da Federica Sanfilippo e Cristina Pittin ha fissato il cronometro con 25" di ritardo in 12.a posizione.

Prossimo appuntamento con la Coppa del mondo di sci di fondo, il 27-29 gennaio a Les Rousses, in Francia.