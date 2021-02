Sci, delusione Italia dopo la prima manche di gigante: Bassino lontana, Brignone out

CORTINA 2021

Malissimo le azzurre che partivano favorite, comanda la Shiffrin

Grande delusione per l'Italia dopo la prima manche di gigante femminile dei Mondiali di Cortina 2021. Marta Bassino, grande favorita, si trova lontanissima da una medaglia accusando un ritardo di +1.54 dalla leader Mikaela Shiffrin: praticamente impossibile recuperare nella seconda discesa per salire sul podio. Peggio è andata a Federica Brignone che con il pettorale numero 4 si è fatta sorprendere da un dosso finendo lunga e uscendo dal tracciato.

"Ho fatto qualche errore, manche molto lunga con diversi tipi di neve. Ho sbagliato e ho accusato un ritardo importante", il commento di una delusa Bassino. Peggio ha fatto Elena Curtoni con diversi errori e arrivata al traguardo con altre quattro secondi di ritardo.

Per la medaglia d'oro sfida tra la Shiffrin, l'altra americana O Brien a +0.02 e Lara Gut-Behraimi con la svizzera a +0.08. In lotta anche Liensberger in quarta posizione a +0.26.