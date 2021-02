Sci, Coppa del Mondo: Zubcic trionfa nel gigante di Bansko, amarezza per De Aliprandini

GIGANTE UOMINI

Il croato vince in Bulgaria davanti a Faivre e Brennsteiner. Bene Della Vite: 16°. Due posizioni dietro c’è il trentino

Lo slalom gigante maschile di Bansko (Bulgaria) va a Filip Zubcic. Nella prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile il croato è davanti a tutti grazie al tempo di 2:20.62. Alle sue spalle si piazzano il campione francese Mathieu Faivre (+0.40) e l’austriaco Stefan Brennsteiner (+0.93). Il migliore azzurro è il giovane Filippo Della Vite, bravo a recuperare 12 posizioni. Errore grave nel finale per Luca De Aliprandini: 18°.

Terza vittoria in carriera per Filip Zubcic, che con una seconda manche straordinaria si aggiudica il primo slalom gigante di Bansko, in Bulgaria, e accorcia la classifica della Coppa del Mondo di specialità, avvicinandosi ad Alexis Pinturault. Quest’ultimo voleva mettere altro fieno in cascina per avvicinare la conquista della sua prima sfera di cristallo, in una gara che gli si addiceva particolarmente; ma ha dovuto fare i conti con il croato, il quale si prende di forza la gara, rimontando Mathieu Faivre (aveva solo 11 centesimi di distacco).

Il campione del mondo torna comunque sul podio anche nel massimo circuito dopo l’impresa di Cortina: 40 centesimi di troppo tra il francese e la vittoria. È però anche la giornata del primo podio in carriera di Stefan Brennsteiner, un grande talento tormentato dagli infortuni che riporta davanti il Wunderteam pure in gigante; l’austriaco conclude a 93 centesimi da Zubcic. 13 meglio di uno sfortunatissimo Alexis Pinturault: il leader di coppa perde il bastoncino destro per l’impatto con un palo ancor prima di metà manche. Ha comunque la capacità di concludere e quarto e guadagnare in ottica overall su Marco Odermatt, alla fine quinto (+1.52).

Grande giornata per il 19enne Filippo Della Vite, il migliore degli azzurri. Il bergamasco classe 2001, alla prima qualificazione con il 28° tempo nella prima manche partendo col pettorale 44, scala ben 12 posizioni con il secondo tempo di manche ed è 16°, a +2.73 da Zubcic e addirittura davanti a Kristoffersen, che sbaglia ancora nella seconda parte di gara (era quarto dopo la prima manche), e Luca De Aliprandini, da 15° a 18° finale in una giornata difficile per il trentino. Complice anche un grave errore nel finale. Punti in casa Italia anche per Borsotti, 22°, e per gli stessi Zingerle e Tonetti, rispettivamente 27° e 28°.