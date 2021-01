Sci, Coppa del Mondo: Worley si prende il gigante sul Plan de Corones, Bassino è terza

SCI

Il gigante del Plan de Corones viene vinto da Tessa Worley, nella gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Il tempo fissato sulla pista Erta dalla francese è di 2:11.38. Beffata così Michelle Gisin, che disputa un’ottima prima manche ma che poi commette un errore nel finale della seconda. Alle spalle di Worley ci sono Lara Gut-Behrami (+0.27) e Marta Bassino (+0.73). Ottima settima Goggia (+1.37); ottava Brignone, a +1.44. afp

Michelle Gisin fa e disfa tutto. La sciatrice svizzera, in testa alla prima manche, crolla infatti nella seconda del gigante di Kronplatz-Plan de Corones e regala di fatto il successo a Tessa Worley, che precede l’altra elvetica Lara Gut-Behrami, nonché un podio ormai insperato a Marta Bassino, che risale fino al terzo posto. Oltre due anni dopo Soelden 2018, la francese si regala il successo numero 14 in carriera. Da Bassini ci si attendeva una prestazione migliore nella seconda parte di gara; decisamente differente rispetto a quanto ci aveva fatto vedere nel primo atto. Così inserisce la formula farfalla e si caccia giù nella prima parte come solo lei sa fare. Poi però non riesce a esprimere del tutto la sua sciata. Ogni tanto è un po’ lunga, perché preferisce ricercare la massima velocità, ma ottiene comunque il quinto podio stagionale tra le porte larghe.