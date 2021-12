Sci, Coppa del Mondo: Vlhova senza rivali, trionfo nello slalom speciale di Lienz

COPPA DEL MONDO

La leader della classifica di specialità domina le due manche e chiude davanti a Liensberger e Gisin

Lo slalom speciale femminile ha un solo nome: Petra Vlhova, che anche grazie all’assenza della rivale Mikaela Shiffrin fermata dal Covid, va in fuga al primo posto nella classifica di specialità. Per lei, arriva anche il terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo a un passo dalla nostra Sofia Goggia. Quello a Lienz, in Austria, è un trionfo senza rivali nella prima e nella seconda manche. Lo slovacca chiude sempre al primo posto e il tempo totale di 1:42:10 le consente di lasciarsi alle spalle l’austriaca Katharina Liensberger, distante 51 centesimi, e la svizzera Michelle Gisin, staccata 68 centesimi. Sfiora invece la super rimonta l’altra austriaca Truppe, quarta dopo essere arrivata tredicesima nella prima manche. Una gara senza storia che consegna alla Vlhova la terza vittoria stagionale nello slalom speciale e la numero 23 in carriera. Giornata opaca invece per i colori azzurri, con Federica Brignone unica italiana nella seconda manche: è sedicesima dopo aver chiuso al dodicesimo posto la prima frazione.