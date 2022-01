Sci, Coppa del Mondo: Vlhova domina lo slalom di Zagabria

sci

La slovacca trionfa in Croazia anticipando Mikaela Shiffrin, terza la campionessa del mondo Liensberger

Petra Vlhova domina ancora nello slalom della Coppa del Mondo di Sci. A Zagabria, la slovacca ottiene la quarta vittoria su cinque tappe stagionali con il tempo di 1'56"99' e anticipa Mikaela Shiffrin, che non riesce a rimontare i 64 centesimi di ritardo accumulati nella prima manche e chiude a +0"50. Completa il podio la campionessa del mondo Katharina Liensberger: l'austriaca beffa la svizzera Wendy Holdener e arriva terza. Getty Images

Lo slalom si conferma terra di conquista per Petra Vlhova. La slovacca, infatti, ottiene il quarto successo stagionale su cinque prove di specialità e ottiene la 24esima vittoria in Coppa del Mondo. Un primo posto costruito soprattutto nella prima manche, nella quale la 26enne ottiene il miglior tempo (55"99) e rifila ben 64 centesimi a Mikaela Shiffrin: un vantaggio che si rivelerà decisivo, considerate le variabili della seconda parte di gara. Proprio l'americana, reduce dal Covid, riesce solo a contenere i danni nella prima e tenta la disperata rimonta nella manche finale, ma deve accontentarsi di un secondo posto che le permette comunque di consolidare la vetta della classifica generale.

La seconda manche, invece, stravolge la prima, almeno per quanto riguarda la top 10 e il gradino più basso del podio: il vento e le condizioni della pista di Zagabria mietono diverse vittime, tra cui l'azzurra Lara Della Mea, ventitreesima nella prima manche. Uno slalom che, quindi, non regala punti all'Italia. Escluse illustri sono anche la svedese Swenn Larsson, quarta a 84 centesimi da Vlhova nel corso della prima prova, e la slovena Andreja Slokar. Ne approfitta invece Ali Nullmeyer: la canadese, addirittura diciassettesima a quasi 3" da Vlhova dopo la prima manche, saluta la Croazia con la quinta posizione.

Una serie di situazioni che influenzano inevitabilmente anche la prestazione di Wendy Holdener, terza dopo la prima parte di gara ma giù dal podio: il gradino più basso lo agguanta la campionessa del mondo nello slalom Katharina Liensberger. Shiffrin, invece, trova una grande seconda manche, ma riesce a recuperare solo 14 centesimi a Vlhova, che pur non sciando benissimo amministra il vantaggio (1'56"99 il tempo complessivo) e conserva il primo posto. L'americana si accontenta allora del 114esimo podio in Coppa del Mondo, un risultato che le consente di restare prima in classifica generale: Shiffrin si porta a 830 punti, 115 in più di Petra Vlhova, che sale al secondo posto superando Sofia Goggia. La slovacca, invece, domina la graduatoria dello slalom con 480 punti sui 500 a disposizione: un vero e proprio dominio, con quattro vittorie e il secondo posto di Killington.