Sci, Coppa del Mondo: sorpresa a Palisades Tahoe, lo slalom va a Steen Olsen

SLALOM CDM

Il norvegese trionfa davanti al connazionale Haugan, terzi Popov e Noel. Ginnis fa harakiri, Tommaso Sala è nono

© Getty Images Sorpresa a Palisades Tahoe: Alexander Steen Olsen trionfa nello slalom americano con il tempo complessivo di 1'47"47. Il norvegese anticipa il connazionale Timon Haugan, con il bulgaro Albert Popov e Clement Noel che condividono il gradino più basso del podio. Harakiri del francese, davanti a tutti dopo la prima manche, mentre AJ Ginnis sembra vincere, ma inforca e, dopo una lunga revisione, è out. Nono Tommaso Sala, primo degli italiani.

Una vera tragedia greca quella che va in scena a Palisades Tahoe: servono quasi 30 minuti di controllo video per sancire la vittoria di Alexander Steen Olsen, che trionfa nello slalom statunitense con il tempo complessivo di 1'47"47. Un finale thriller con protagonista proprio un ellenico: AJ Ginnis. Il suo 1'47"46 sembra una beffa per lo scandinavo, ma solo dopo una lunga revisione viene rilevata l'inforcata, appena riscontrabile a causa delle condizioni climatiche: vento e neve che rendono poco visibili i paletti. Inevitabile, dunque, la squalifica che porta alla doppietta norvegese, visto che Steen Olsen anticipa per appena cinque centesimi il connazionale Timon Haugan. In due sul gradino più basso del podio: il bulgaro Albert Popov e Clement Noel.

Il francese, avanti dopo la prima manche, chiude al terzo posto una gara equilibrata, considerando che i primi 10 sono racchiusi in 56 centesimi. Dato che aumenta anche i rimpianti di Tommaso Sala, nono ma ad appena tre decimi dal gradino più basso del podio, mentre Kristoffersen e Braathen chiudono rispettivamente quinto e settimo. A sorridere, in ogni caso, è sempre la Norvegia, e non solo per la vittoria di giornata, ma perché proprio Braathen e Kristoffersen si guadagnano le prime due posizioni della classifica di specialità, rispettivamente a 466 e 434 punti.

Gara da dimenticare per gli altri due italiani: Stefano Gross è ventiseiesimo a +1"89, mentre Alex Vinatzer è ultimo tra quelli a completare la prova, a +2"89 dal vincitore di giornata.