Sci, Coppa del Mondo: Pinturault concede il bis nel gigante, ottimo sesto posto De Aliprandini

Alexis Pinturault si aggiudica anche il secondo gigante di Adelboden, in Svizzera. Dopo la prova di ieri, il francese si conferma stoppando il cronometro a 2:18.36 nella gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Bis, quindi, di un impressionante Pinturault, che sembra non avere rivali. Secondo posto per il croato Filip Zubcic, a 1.26, mentre completa il podio lo svizzero Loïc Meillard (1.69). Ottima sesta posizione per Luca De Aliprandini.





































Questo Alexis Pinturault è davvero imbattibile. Anche il secondo gigante di Adelboden sancisce quella che sembra ormai una verità indiscutibile. Dopo la prova di ieri, infatti, il francese s’impone nuovamente anche oggi, concedendo un bis leggendario sulla Chuenisbärgli con una sciata che rasenta la perfezione e con oltre un secondo di margine sulla concorrenza. Pinturault è pulito e incanta ancora una volta. Terzo trionfo consecutivo tra le porte larghe per il transalpino, che toglie a Marco Odermatt (oggi solo quarto) anche il pettorale rosso di leader della specialità, ma soprattutto allunga in maniera decisa nella classifica generale di Coppa. Il secondo classificato resta il croato Filip Zubcic, che oggi paga 1.26 di svantaggio.

Sul podio ci sale pure, in terza posizione e distante 1.65 da Pinturault, quel Loïc Meillard che aveva chiuso al comando una prima manche condizionata in parte dalla terribile caduta di Tommy Ford. Lo svizzero ha solo due piccoli centesimi di margine sullo stesso Odermatt, suo connazionale. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde termina con un buon quinto posto, ma vede allontanarsi in generale Alexis.

L’Italgigante si rialza un po’ conquistando con Luca De Aliprandini un risultato di livello. Atteggiamento giusto, grinta da far paura e angoli giusti, senza finire in quegli errori che finora gli hanno impedito di arrivare tra i primi tre, il trentino si gioca una seconda manche convincente e chiude sesto, a 2.06 e, in buona sostanza, solo quattro decimi dal tanto agognato podio. Positiva anche la gara di Giovanni Borsotti, 14esimo, e di Riccardo Tonetti, che recupera due posizioni e ottiene il 16° posto.