Sci alpino, CdM: Pinturault trionfa nel primo gigante di Adelboden

SCI

Prova di forza di Alexis Pinturault nel primo dei due giganti di Coippa del mondo di sci di Adelboden (Svizzera): il francese domina sia la prima sia la seconda manche, chiudendo con 1.04 di vantaggio sul secondo classificato, il croato Filip Zubcic. Terzo Marco Odermatt. Pinturault consolida il primato nella generale davanti a Kilde, quarto al traguardo: sono 60, ora, i punti di vantaggio sul norvegese. Prova opaca degli italiani: 14° De Aliprandini, 22° Borsotti.

Che Alexis Pinturault facesse decisamente sul serio nella specialità si era capito già nell’ultimo gigante disputatosi prima di oggi, quello in Alta Badia dello scorso 20 dicembre. Ad Adelboden, però, quella del francese è davvero una prova di forza senza possibilità di appello per agli avversari: la vittoria arriva con il tempo complessivo di 2:18.26 e nessuno dei concorrenti riesce a stargli a meno di un secondo. Filip Zubcic, che conquista la piazza d’onore, arriva a 1.04 dal vincitore, mentre Marco Odermatt deve accontantarsi della terza piazza a 1.11, pur restando leader della classifica di specialità. Chiude al quarto posto, invece, Aleksander Aamodt Kilde, avversario numero uno di Pinturault per la classifica generale: una graduatoria che vede il francese volare a 575 punti, 60 in più rispetto al norvegese.

Completano una top 10 di altissimo livello gli svizzeri Justin Murisier e Loic Meillard, i norvegesi Lucas Braathen, Leif Kristian Nestvold-Haugen ed Henrik Kristoffersen e l’americano Tommy Ford. Bisogna ulteriormente scorrere la classifica per trovare il primo degli italiani, Luca De Aliprandini, che termina 14° a pari merito con l’austriaco Marco Schwarz, a 3 secondi e mezzo di distacco da Pinturault. Ancor più indietro Giovanni Borsotti, 22°, mentre va fuori proprio all’ultima porta Riccardo Tonetti, che dopo il 12° tempo della prima manche stava sciando più che discretamente nella seconda. Altri due gli italiani iscritti alla gara di oggi ma fuori dalla top 30: si tratta di Giovanni Franzoni (43°), Stefano Baruffaldi (45°). Ritirati Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Alex Hofer e Roberto Nani. Sabato si replica, sempre con il gigante, sulla stessa pista.