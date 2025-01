Sci, Coppa del Mondo: Odermatt vince il SuperG sulla Streif, due italiani nei dieci

Le gare a Kitzbuhel non sono mai semplici e gli sciatori impegnati nel SuperG sulla Streif lo scoprono a proprie spese, con moltissime cadute. Rischia grosso Pinturault, con una brutta torsione al ginocchio, mentre spaventa il colpo al volto subito da Loriot: botta rilevante per il francese, che però non ha mai perso coscienza e ha riportato solo dei tagli sul viso. Out anche Dominik Paris, in una gara che viene vinta dallo sciatore più forte del panorama mondiale. Marco Odermatt traccia delle grandi traiettorie e fa la differenza nella seconda parte del tracciato, spuntandola col tempo di 1.13.25 e rendendosi imprendibile. Solo l'austriaco Raphael Haaser (+0.11) riesce ad avvicinarsi con un grandissimo finale, evitando un podio tutto svizzero: sono tre gli elvetici nei primi quattro, con Rogentin terzo (+0.30) e von Allmen quarto (+0.45). Seguono il canadese Alexander (+0.60) e il norvegese Sejersted (+0.66), mentre Mattia Casse occupa la 7a posizione (+0.67): qualche errore proprio nel finale per l'azzurro, che fino ad allora era vicinissimo a Odermatt e in gioco per il podio.