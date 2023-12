Sci, Coppa del Mondo maschile: Odermatt vince il gigante in Alta Badia

SCI ALPINO

Lo svizzero, avanti già nella prima manche, trionfa davanti al croato Zubcic e allo sloveno Kranjec

Il re del gigante è sempre Marco Odermatt: lo svizzero vince ancora nella Coppa del Mondo di sci maschile 2023/2024 trionfando in Alta Badia. Sulla Gran Risa, l'elvetico gestisce il vantaggio accumulato nella prima manche e chiude con il tempo complessivo di 2'29"23, anticipando di 19 centesimi il croato Filip Zubcic, con lo sloveno Zan Kranjec (+2"26) a completare il podio. Nessun italiano in top 10: Borsotti è quattordicesimo (+4"09).

Secondo gigante, secondo successo in questa Coppa del Mondo per Marco Odermatt, che bissa la vittoria ottenuta in Val d'Isère ad inizio mese e trionfa anche in Alta Badia, sulla Gran Risa. Lo svizzero gestisce al meglio il vantaggio accumulato nella prima manche e si impone davanti a Zubcic e Kranjec. La prova intermedia della mattinata sorride subito al campione in carica, che con un ottimo 1'14"83 si mette davanti a tutti. La seconda non stravolgerà il podio: il secondo posto resta del croato Filip Zubcic, che riesce a recuperare solo 12 centesimi e chiude a +0"19 da Odermatt, che firma l'ottimo tempo complessivo di 2'29"23. Sul gradino più basso del podio sale invece lo sloveno Zan Kranjec, ma ben lontano dai primi due.

Addirittura +2"26 il distacco dello sloveno dal vincitore di giornata, a dimostrazione che la prova sulla Gran Risa è in realtà un duello tra Odermatt e Zubcic. Con questo successo, Odermatt fa due su due nel gigante e sale a 200 punti, confermando la vetta delle due classifiche: generale e di specialità (356). Giornata senza soddisfazioni per l'Italia: De Aliprandini e Della Vite out, mentre Borsotti, decimo dopo la prima manche, esce dalla top 10 nella seconda e chiude quattordicesimo a +4"09 dallo svizzero.