Sci, Coppa del Mondo: Kristoffersen vince il gigante maschile in Alta Badia

Henrik Kristoffersen si aggiudica lo slalom gigante maschile in Alta Badia (Bolzano), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il norvegese chiude con il tempo di 1:57.33, precedendo di 31 centesimi Cyprien Sarrazin. Terzo a +0.39 Zan Kranjec, pagano gravi errori Marco Odermatt (quinto), Alexis Pinturault (ottavo) e Leif Kristian Nestvold-Haugen, leader della prima manche. Primo degli italiani Luca De Aliprandini, 16esimo.

Pista mossa, sconnessa e accorciata, quella della Gran Risa. Se ne lamenta un po' Kristoffersen, trionfatore di giornata, dopo la prima manche. Tuttavia, per gli organizzatori era difficile fare meglio, viste le condizioni meteorologiche complicate che si sono avute in settimana e nelle ultime ore. E anche il norvegese può sorridere: nella seconda manche non c'è la nebbia delle 10, la visibilità è perfetta e lo slalom gigante diventa una gara a chi sbaglia meno. Kristoffersen chiude con il tempo di 1:57.33, frutto di una grande prestazione soprattutto nella parte iniziale e centrale della gara. Per il norvegese, ora leader sia della classifica generale che della specialità, è il secondo successo in questa edizione della Coppa del Mondo, dopo lo slalom speciale di Levi (Finlandia).

Sul podio anche uno straordinario Cyprien Sarrazin: il francese guadagna 20 posizioni rispetto al mattino con una gara condotta interamente all'attacco. Suo il miglior tempo della seconda manche, che gli vale il secondo posto a +0.31 da Kristoffersen. Terzo lo sloveno Zan Kranjec (+0.39). La pista fa diversi scherzi e a pagarne le conseguenze sono alcuni atleti da primissime posizioni, come Aleksander Aamodt Kilde (quarto a +0.46), Marco Odermatt (quinto a +0.83), Alexis Pinturault (ottavo a +0.92) e Leif Kristian Nestvold-Haugen (11esimo), che aveva messo in riga tutti al mattino. Chiudono la top 10 Marco Schwarz (sesto, +0.88), Rasmus Windingstad (settimo, +0.91), Lucas Braathen (partito per primo, chiude ottavo con lo stesso tempo di Pinturault) e Filip Zubcic. Il croato, decimo a un secondo, rischia di investire un giudice che ha la non brillante idea di attraversare la pista proprio mentre Zubcic sta tagliando il traguardo. Per fortuna nessun incidente.

Il migliore degli italiani è Luca De Aliprandini, che conduce una gara coraggiosa, prendendosi molti rischi. Forse troppi, visto che si sbilancia su una delle “Gobbe del Gatto”: l'azzurro è 16esimo a +1.37 dal leader. Riccardo Tonetti chiude 18esimo (+1.47), Manfred Moelgg è 28esimo a +2.43.

CANCELLATA LA DISCESA DONNE DI VAL D'ISERE

Si conferma difficile gareggiare in Val d'Isère in questa Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo lo slalom maschile rinviato nello scorso weekend, vengono cancellate la discesa femminile (già prevista per sabato) e la combinata. Troppa la neve caduta sulla stazione savoiarda: il vento e le precipitazioni hanno reso impossibile gareggiare sulla Oreiller-Killy e con ampio anticipo gli organizzatori hanno deciso di alzare bandiera bianca.