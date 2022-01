Sci, Coppa del Mondo: Kilde domina la discesa di Kitzbuehel, delude Paris

CDM UOMINI

Il norvegese trionfa in Austria davanti a Clarey e al padrone di casa Mayer, l'azzurro fuori dalla top 10. Undicesimo Marsaglia

Aleksander Aamodt Kilde si impone nella discesa di Kitzbuehel valevole per la Coppa del Mondo di sci, trionfando per la terza volta in stagione in questa specialità. Il norvegese trionfa in Austria con il tempo di 1'55"92, anticipando per 42 centesimi Clarey e per 67 il padrone di casa Mayer, quarto il leader della generale Odermatt. Delude Dominik Paris, fuori dalla top 10: il migliore degli italiani è Matteo Marsaglia, undicesimo.

A Kitzbuehel trionfa Aleksander Aamodt Kilde, che per la terza volta in quest'edizione della Coppa del Mondo di sci vince la discesa e si prende la leadership della coppa di specialità ai danni di un deludente Dominik Paris. In Austria, il norvegese rifila distacchi netti ai rivali, Mayer e Odermatt su tutti: 1'55"92 il tempo del 29enne, l'unico a scendere sotto l'1'56". Al secondo posto chiude il francese Johan Clarey, a +0"42 dal vincitore di giornata, mentre sono 67 i centesimi di ritardo rispetto a Kilde del padrone di casa Matthias Mayer, che si deve accontentare della terza piazza. Ai piedi del podio, invece, finisce il leader della classifica generale Marco Odermatt: 1'56"70 il tempo dello svizzero, mentre tutti gli altri sciatori in gara incassano in distacco superiore al secondo. Settimo Feuz.

Giornata, quella di Kitzbuehel, che non regala soddisfazioni all'Italia: nessuno degli azzurri si piazza in top 10. Il più vicino è Matteo Marsaglia, che finisce comunque undicesimo a +1"43 da Kilde e fuori dalle prime dieci posizioni soltanto per un decimo (l'americano Bennett è a +1'33"). Quindicesimo con 1'57"62 Christof Innerhofer, mentre è ben lontano Dominik Paris, neanche in top 20 e a oltre due secondi di ritardo rispetto a Kilde (+2"22). Un crollo che gli fa perdere il primo posto nella classifica della coppa di discesa: il norvegese è leader con 405, mentre ora il secondo è Matthias Mayer a 362, con Feuz a 341 e Odermatt a 326. Paris scivola in quinta posizione a quota 323. Lo svizzero, invece, si conferma leader della generale con 1125 punti, 340 in più di Kilde.