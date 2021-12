Sci, Coppa del Mondo: Kilde domina il SuperG di Val Gardena

Il norvegese trionfa davanti agli austriaci Mayer e Kriechmayr e vince per la terza volta di fila, sesto Dominik Paris

Il SuperG di Val Gardena è ancora dominio incontrastato di Aleksander Kilde. Il norvegese, infatti, trionfa per la terza volta di fila alla Saslong fermando il cronometro in 1'25"91, anticipando l'Austria che si prende gli altri due gradini del podio con Matthias Mayer, secondo a 22 centesimi di distacco, e Vincent Kriechmayr, terzo a +0"27. Il primo degli italiani è invece Dominik Paris, che dopo qualche errore chiude sesto.

Giornata dolceamara, invece, per Dominik Paris, che si conferma il migliore degli italiani chiudendo al sesto posto con 1'26"71, a 8 decimi da Kilde. Qualche errore di troppo nel settore centrale non gli consente di arrivare a velocità elevata all'ultima discesa prima del traguardo, accarezzando comunque il sogno di un podio ma chiudendo anche alle spalle della coppia svizzera composta da Beat Feuz, quarto in 1'26"48, e da Stefan Rogentin, quinto con soli 6 centesimi in meno rispetto a Paris, che può comunque consolarsi con la top 10. Sabato si torna in pista alla Saslong per la discesa libera.