Sci, Coppa del mondo: Italia storica, tripletta nella discesa femminile di Bansko

SCI A BANSKO

Prosegue la stagione magica dello sci femminile italiano. A Bansko, in Bulgaria, Elena Curtoni trionfa nella discesa-bis e coglie la prima vittoria in carriera. Il tempo della 27enne valtellinese è 1:29.31, di dieci centesimi migliore rispetto a quello di Marta Bassino, scesa con il pettorale numero 4 e con visibilità ridotta. Terza, a +0.14, una fantastica Federica Brignone, che precede "Her Majesty" Mikaela Shiffrin. Sci: storica tripletta azzurra in discesa

Prosegue la stagione magica dello sci femminile italiano. A Bansko, in Bulgaria, Elena Curtoni trionfa nella discesa-bis e coglie la prima vittoria in carriera. Il tempo della 27enne valtellinese è 1:29.31, di dieci centesimi migliore rispetto a quello di Marta Bassino, scesa con il pettorale numero 4 e con visibilità ridotta. Terza, a +0.14, una fantastica Federica Brignone.





In fondo, la bandiera bulgara ha il verde, il bianco e il rosso, proprio come il Tricolore. A Bansko, nella pista dedicata a Marc Girardelli, l'Italia scrive la storia, monopolizzando il podio nella discesa-bis del weekend: vince Elena Curtoni con il tempo di 1:29.31, seguono a ruota Marta Bassino e Federica Brignone. Non accadeva da due anni, precisamente dalla discesa austriaca di Bad Kleinkirchheim del 14 gennaio 2018. La 27enne valtellinese offre una prestazione perfetta e precede di dieci centesimi la cuneese, partita con il pettorale numero 4 e scesa con meno visibilità rispetto alle colleghe. Bassino fa la Shiffrin: solida, pulitissima, con qualche incertezza solo nella parte iniziale. Il suo crono sembra imprendibile per le altre, compresa “Her Majesty” che si ferma a 25 centesimi. Sembra, già: Federica Brignone dà l'idea che quel tempo sia perlomeno avvicinabile, arrivando a soli quattro centesimi dalla compagna. Bassino quasi non vuole guardare la prova di Brignone, che si prende numerosi rischi ma si deve “accontentare” del 35esimo podio in carriera. Poi scende Curtoni, favorita certamente da una luce che fa splendere una pista delle piste più tecniche del circuito. Ed è la firma su una pagina di storia tutta azzurra.

Dietro alle italiane ci sono Shiffrin (+0.35 da Curtoni) e la connazionale Breezy Johnson (+0.47). Seguono e chiudono la top 10 Kira Weidle (+0.62), Elisabeth Reisinger (+0.65), Nina Ortlieb (+0.82), Corinne Suter (+1.02) e Lara Gut-Behrami (+1.21). Undicesima Petra Vlhova, a +1.25 dalla leader.