Sci, Coppa del Mondo: il maltempo ferma Paris, cancellata la discesa di Saalbach

Grande amarezza per Dominik Paris. La discesa di Saalbach (Austria) è stata cancellata dopo che soli nove atleti erano scesi. L’azzurro si trovava in quel momento in prima posizione con il tempo di 1:36.94 (dopo avere percorso bene nella parte centrale), con 7 centesimi di vantaggio su Vincent Kriechmayr. Le condizioni meteorologiche, però, hanno avuto purtroppo la meglio: neve e nebbia sono state determinanti nella decisione dell’annullamento.