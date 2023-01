Sci, Coppa del Mondo: finalmente Paris, è secondo nel superG di Cortina dietro Odermatt

SCI UOMINI

Primo podio stagionale per il 33enne, che chiude alle spalle dello svizzero e davanti a Hemetsberger. Bene anche Bosca e Innerhofer

© Getty Images Primo podio stagionale nella Coppa del Mondo maschile di sci per Dominik Paris. Nel SuperG di Cortina, il 33enne di Merano è secondo alle spalle dello svizzero Marco Odermatt, che trionfa con il tempo di 1'25"13, con l'azzurro a +0"76. Completa il podio l'austriaco Daniel Hemetsberger (+1"03). Buona prova anche per Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer, rispettivamente a +1"35 e a +1"45 dal vincitore di giornata, mentre cade Mattia Casse.

Vedi anche Sci Sci, Coppa del Mondo: Odermatt vince il Super G di Cortina, Casse è terzo

Dopo tante delusioni, ecco una gioia per Dominik Paris: arriva il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo maschile di sci, il secondo posto nel superG di Cortina alle spalle dell'inarrivabile Marco Odermatt, che fa doppietta dopo il successo di sabato. Lo svizzero trionfa con il tempo di 1'25"13, anticipando di 76 centesimi l'azzurro, con l'austriaco Daniel Hemetsberger terzo.

Primo a scendere in pista, Dominik Paris firma subito un ottimo tempo: 1'25"89, che resiste ai primi dieci atleti. Ma quando arriva il momento di Odermatt, non c'è gara: l'elvetico, leader sia della coppa di specialità che della generale, domina in 1'25"13, rifilando distacchi abissali non solo a Paris, ma a tutti gli altri in gara. Hemetsberger, terzo, è ad oltre un secondo (+1"03), mentre cadono due big come Loic Meillard e, soprattutto, Aleksander Aamodt Kilde, che incassa un pesante -100 da Odermatt in entrambe le graduatorie. Ora, lo svizzero è primo con 540 punti contro i 392 dello scandinavo nel superG, mentre nella generale sono 313 le lunghezze di distacco.

Non solo Dominik Paris per l'Italia: arrivano buone prove anche per Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer, non lontanissimi dal podio considerando l'ingiocabile Odermatt. Il milanese chiude a +1"35 dal vincitore di giornata, mentre a +1"45 c'è il 38enne di Brunico. L'unica vera delusione è la caduta di Mattia Casse, che finisce contro le reti dopo il secondo rilevamento cronometrico. Out anche Matteo Franzoso.