Sci, Coppa del Mondo: bis di Vlhova nel secondo slalom di Levi, ottava Curtoni

Non si ferma la corsa di una straordinaria Petra Vlhova che a Levi, dopo il successo nel primo slalom di sabato, ottiene il bis nella stessa specialità a distanza di 24 ore. In testa a pari merito con Michelle Gisin dopo la prima manche, la slovacca dimostra di avere un altro passo rispetto alle rivali e nella seconda suggella in modo egregio la sedicesima vittoria personale in Coppa del Mondo, la quinta consecutiva in slalom a cavallo fra questa e la passata stagioni. Si devono accontentare delle briciole le avversarie, prima fra tutte la svizzera Gisin che non riesce nell’impresa di soffiare il successo a Vlhova ma conquista un meritato podio chiudendo a 31 centesimi dalla slovacca. Terza, come ieri, conclude Katharina Liensberger (a 50 centesimi) mentre termina quinta una delusa Mikaela Shriffin. Giornata piuttosto amara per i colori azzurri: Irene Curtoni chiude ottava con lo stesso tempo di Laurence St-Germain, Brignone 24^ mentre Marta Bassino inforca una porta a metà gara ed esce prematuramente di scena.