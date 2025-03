Sci, Coppa del Mondo: bis di Paris a Kvitfjell, suo il Super G

La Norvegia si tinge nuovamente di tricolore, con Dominik Paris assoluto protagonista. Dopo aver trionfato venerdì in discesa, l'altoatesino effettua il bis nel Super G odierno sulle nevi di Kvitfjell: è la sua prima vittoria nella disciplina dal 2019, la 24a in CdM eguagliando Gustav Thoeni. Paris fa la differenza nel tratto centrale e, pur perdendo qualcosa per un lieve errore nell'ultimo settore, si rende imprendibile. Non appena si chiude la prova di Domme, sceso col pettorale numero 10, si capisce che la sua è una gara da potenziale vittoria. L'assoluta certezza arriva dopo altri quattro atleti, quando Marco Odermatt chiude a quasi mezzo secondo. Successo e dominio dunque per Paris col tempo di 1.08.98, precedendo sul podio il canadese James Crawford (+0.38) e il sorprendente sloveno Miha Hrobat (+0.47). Odermatt è quarto per un solo centesimo (+0.48), precedendo Kriechmayr (+0.49) e Monney (+0.56): top-10 per Rogentin (+0.57), Zabystran (+0.60) e la coppia composta da Allegre ed Eichberger (+0.61).