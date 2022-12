Sci, Coppa del Mondo: Bassino terza nel gigante di Semmering, trionfa Shiffrin

GIGANTE DONNE

L’azzurra chiude alle spalle solo dell’americana e della slovena Vlhova e resta in testa alla classifica di specialità



Altro podio per Marta Bassino nella Coppa del Mondo di sci femminile. L’azzurra si conferma in grande spolvero in gigante e anche a Semmering, in Austria, conquista un ottimo terzo posto alle spalle solo delle cannibali Shiffrin e Vlhova. La Bassino mantiene così la testa della classifica di specialità, mentre la Shiffrin di fatto ipoteca con largo anticipo la vittoria della classifica generale. L’americana chiude col tempo di 2:07.18 precedendo di 13 centesimi la slovena Petra Vlhova e di 31 proprio l’azzurra, brava a recuperare una posizione dopo il quarto posto della prima manche. Bene anche Federica Brignone che chiude al quinto posto. La Coppa del Mondo femminile torna in pista già domani, sempre a Semmering e ancora con lo slalom gigante: appuntamento con la prima manche alle 10, seconda discesa alle ore 13.