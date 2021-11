Sci, Coppa del Mondo: Bassino quarta nel parallelo di Lech, trionfa la Slokar

SCI CDM

Sfiora il podio l’azzurra perdendo la finale per il terzo posto contro la Lysdahl, seconda Stjernesund

Marta Bassino chiude al quarto posto nello slalom parallelo di Lech, prima e unica gara di questa specialità nella Coppa del Mondo di sci 2021/2022. Sotto la nevicata del tracciato austriaco, la campionessa mondiale in carica della disciplina prima si arrende in semifinale alla norvegese Stjernesund (che poi chiude seconda) e poi nella finale per il terzo posto si arrende anche alla Lysdahl. Successo per la slovena Slokar.

Un pizzico di rammarico ma punti preziosi comunque in classifica generale per Marta Bassino, attesa nel prossimo fine settimana dallo slalom speciale di Levi in Finlandia.



Dopo aver superato con il quinto tempo generale le qualifiche della mattina, negli ottavi di finale la Bassino supera la svizzera Ellenberger rimontando nella seconda manche dopo aver chiuso dietro di 14 centesimi la prima. Poi rimonta anche nei quarti per l’azzurra, che elimina la tedesca Duerr: nella prima manche Marta è dietro di 4 centesimi, ma nella seconda è avanti di 37 e allora vola in semifinale. Qui è sfida alla norvegese Stjernesund e purtroppo la Bassino cade nella prima gara accumulando una penalità di 50 centesimi, un ritardo incolmabile e nella seconda discesa l’azzurra non riesce nell’incredibile recupero. E’ allora finale per il terzo posto contro l’altra norvegese Lysdahl, la Bassino chiude in vantaggio la prima manche ma poi questa volta è lei a subire la rimonta nella seconda per 10 centesimi.