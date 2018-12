Sci, Coppa del Mondo: a Lake Louise vince la Schmidhofer

30/11/2018

Prima discesa libera della stagione per le donne, in Canada a Lake Louise, dove non ci sono la campionessa e la vicecampionessa uscenti di questa specialità (l'italiana Sofia Goggia e la statunitense Lindsey Vonn). Sei le italiane in gara: Nadia Fanchini, Federica Brignone, Nicol Delago, Anna Hofer, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Al via con il numero 1 c'è la svizzera Michelle Gisin, col pettorale numero 7 Ilka Stuhec al rientro dopo un anno e mezzo di stop. L'avventura delle italiane parte male, tant'è che la tanto attesa Nadia Fanchini scende all'inizio come una furia ma un errore in curva la manda fuori pista. A trionfare, alla fine, sarà l'austriaca Nicole Schmidhofer con il tempo di 1'48”13. In seconda posizione ecco la svizzera Michelle Gisin (+0.15), mentre al terzo posto c'è la tedesca Kira Weidle (+0.50). Quarto posto per l'austriaca Stephanie Venier (+0.57), quinta posizione per Tina Weirather (+0.59). Al sesto posto la rientrante slovena Ilka Stuhec (+0.94), settima posizione per l'austriaca Christine Scheyer (+0.96). Ottavo posto per la svizzera Joana Haehlen (+1.05), nona la statunitense Mikaela Shiffrin (+1.23) e decimo posto per l'austriaca Cornelia Huetter (+1.43). Venendo alle azzurre e detto del fuori pista di Nadia Fanchini, la prima delle italiane è Nicol Delago 19esima (+2.11), poi Elena Curtoni 21esima (+2.41). Francesca Marsaglia 24esima (+2.58) e 25esima Federica Brignone (+2.66). Anna Hofer ancora più lontana in 38esima posizione (+3.98).