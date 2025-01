Sci Cdm: Brignone trionfa nella libera di St. Anton

Nel frattempo, però, arrivano l'elvetica ed Ester Ledecka a toglierle almeno il terzo posto: Blanc seconda, terza invece la ceca, a 18 centesimi di distanza dalla vincitrice di giornata. Grande delusione per Pirovano, che sognava il primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Sesta Lindsey Vonn, a 58 centesimi da Brignone, tredicesima Lara Gut-Behrami. L'altra brutta notizia per l'Italia è la caduta di Sofia Goggia, fortunatamente senza conseguenze: ma la bergamasca è out, pesantissimo 0 per la classifica di specialità e per la generale. Amaro in bocca anche per Roberta Melesi, che era vicinissima alla vetta prima di uscire di scena. Un solo centesimo separa le Delago, con Nicol (+1"42) davanti a Nadia (+1"43), poi l'altra azzurra Sara Thaler (+1"48). Male Elena Curtoni, diciannovesima a +1"15, l'ultima delle italiane è Vicky Bernardi (+1"99). Con questo successo, Federica Brignone è ora seconda nella coppa di specialità a -7 da Cornelia Hütter (136 punti a 129) e quarta nella generale (419, a -37 da Ljutic).