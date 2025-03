Sci, Brignone terza nella pista di casa: "Ero a tutta, forse ho voluto strafare"

Il fatto di correre in casa, e il grande tifo a suo favore, hanno in qualche modo pesato nella performance di Brignone: "Ero abbastanza tranquilla però mi son resa conto che non ero perfetta". La carabiniera di La Salle invece ha schivato la domanda sulla Coppa del mondo generale sempre più vicina - "i punti chissenefrega, ma ringrazio chi ha lavorato giorno e notte, non dormono da una settimana, per far sì che la giornata fosse possibile. Oggi era abbastanza pericoloso, era un po' al limite secondo me".