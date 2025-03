Sci, Brignone: "Portabandiera a Milano-Cortina? Coronamento di una carriera"

Sul successo nel SuperG di Kvitfjell: "È stata una super gara, difficile e tosta. Io sono arrivata giù scuotendo la testa come le mie avversarie. È stato qualcosa di top. Ho urlato al traguardo perché alcuni passaggi non li avevo fatti al top, però evidentemente ieri il SuperG era talmente tosto che nessuno è riuscito a fare la gara perfetta. Io ero convinta di non aver fatto il massimo. Volendo attaccare ho preso tanti rischi e fatto tanti errori. Pensavo di aver buttato via la gara, e invece...". La Brignone con 80 podi in Coppa del mondo è a breve distanza da Alberto Tomba che ne ha conquistati 88: "Raggiungere Alberto sarebbe qualcosa di incredibile. Ma lui ha fatto solo Gigante e Slalom ed ha 50 vittorie! Per me rimarrà sempre il migliore".