Sci, Braathen vince il gigante di Solden

E' nata una stella: Lucas Braathen ha conquistato la prima vittoria in Coppa del mondo di sci nel gigante maschile di Soelden. Il norvegese, classe 2000, ha sorpreso tutti con una grande seconda manche dove, nonostante una sbavatura, ha recuperato dalla quinta posizione. Podio completato dagli svizzeri Odermatt (+0.05) e Caviezel (+0.46). Quarto posto per il francese Pinturault davanti a Kristoffersen che erano i due big più attesi. Piccoli sorrisi per l'Italia: De Aliprandini decimo e Borsotti tredicesimo.