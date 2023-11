© Getty Images

A causa della fitta nevicata della notte e del vento presente in pista è stata cancellata anche la discesa maschile in programma oggi a Zermatt e Cervinia, tra Italia e Svizzera, e valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo ha deciso la giuria dopo che già ieri gli organizzatori erano stati costretti ad alzare bandiera bianca. Sulla pista 'Gran Becca' nel prossimo fine settimana sono in calendario due discese femminili, con la speranza che il meteo si più clemente.