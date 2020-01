Sci, slalom Adelboden: Yule vince in casa, male gli azzurri  

SCI

Daniel Yule trionfa nello slalom di Adelboden, seconda vittoria consecutiva dopo Madonna di Campiglio. In una pista dove i distacchi sono minimi e il margine di errore è ristretto, lo svizzero riesce a osare nella seconda manche e sbaraglia la concorrenza. Secondo arriva Kristoffersen a +0.23, terzo Schwarz a +0.28. Delusione per gli azzurri: Sala e Vinatzer inforcano nella prima manche, Gross chiude 19°, Mauberger 20°.

Dopo Zagabria e Madonna di Campiglio, il terzo appuntamento del 2020 in ambito maschile è lo slalom di Adelboden, in Svizzera. Il padrone di casa Daniel Yule (vincitore a Madonna di Campiglio) si scompone tantissimo sugli sci nella seconda manche ma il coraggio di osare lo premia e gli regala il primato tra i paletti stretti che conosce bene. In una pista dove i distacchi sono minimi bisogna attaccare per guadagnare decimi, Yule lo fa in entrambe le manche e trionfa con un tempo complessivo di 1:48.73. Secondo arriva il norvegese Henrik Kristoffersen a +0.23, con uno stile forse non bello da vedere ma efficiente. Ottimo terzo Marco Schwarz a +0.28, sciata molto scorrevole quella dell’austriaco. Male il francese Alexis Pinturault che parte piano, non riesce ad acquistare velocità e chiude ottavo. Deludenti le prestazioni in seconda manche per Stefano Gross e Simon Mauberger, rispettivamente 18° e 27°. Delude il francese Clement Noel (primo a Zagabria) che prova a osare come Yule ma si sbilancia ed esce dalla pista.

Dopo la prima manche si era ritrovato al comando Yule con 25 centesimi su Noel. Altri tre svizzeri dalla terza alla quinta posizione: Zenhaursen (chiuderà quarto), Tanguy Nef (inforcherà nella seconda) e Loic Meillard (lento in seconda manche), staccati rispettivamente di 33, 35 e 48 centesimi da Yule. Dominio dei padroni di casa che si esaltano nella prima manche su un tracciato che conoscono alla perfezione ma crollano sotto la pressione nella seconda manche. La prima parte di gara si era chiusa con solo due italiani qualificati, Mauberger in diciannovesima posizione e Gross in ventottesima. Tommaso Sala e Alex Vinatzer (terzo nello slalom di Zagabria) inforcano mentre stavano sciando sui tempi dei primi, opaca la prova di Giuliano Razzoli che non si qualifica per la seconda manche.