Sci alpino: Shiffrin vince lo slalom speciale di Killington, Rossetti riporta l'Italia in top five 

Sci Alpino

La fuoriclasse statunitense ha conquistato la prova andata in scena sulle nevi del Vermont precedendo di 33 centesimi la slovacca Petra Vlhova e di 1"37 la svizzera Wendy Holdener

© Getty Images Mikaela Shiffrin è sempre più la regina dello slalom speciale e, dopo il successo ottenuto a Levi, firma la novantesima vittoria in Coppa del Mondo a Killington, proprio dove ha mosso i primi passi nello sci alpino. La campionessa americana ha preceduto l'eterna rivale Petra Vlhova e la svizzera Wendy Holdener rafforzando anche la propria leadership nella classifica generale. Sulle nevi del Vermont è grande festa anche per l'Italia che, dopo oltre un decennio, vede una propria atleta raggiungere le posizioni di vertice fra i pali stretti ottenendo il quinto posto con Marta Rossetti.

Vedi anche Sci Sci alpino, Coppa del Mondo: Vlhova è out, Shiffrin esulta nello slalom di Levi Iniziale tripudio da parte del pubblico presente lungo la Supersta verso Mikaela Shiffrin che offre un nuovo spettacolo fra i pali stretti. La 28enne statunitense parte accorta patendo cinque centesimi da Lena Duerr prima di accelerare lungo la tracciatura di Roberto Lorenzi e tagliare il traguardo in 48”27.

Seconda piazza per l’esperta tedesca che chiude chiuso con 19 centesimi di ritardo davanti a Petra Vlhova, lontana 28 centesimi e particolarmente rapida nel tratto centrale. Buona prova anche per Wendy Holdener che si piazza in quarta posizione davanti alla croata Leona Popovic dopo esser rimasta a lungo appaiata di Duerr.

Risultato sorprendente in casa Italia con Lara Della Mea che, nonostante il pettorale numero 34, ottiene l’undicesima piazza a 1”59 davanti alla compagna Marta Rossetti che si è posizionata al tredicesimo posto con il 32.

Nella seconda manche succede di tutto con Petra Vlhova che esprime tutta la propria potenza sulle nevi del Vermont dimostrando come, nonostante non abbia una delle sciate più pulite del circuito, riesca a creare velocità palo dopo palo. La 28enne slovacca sfrutta gli errori commessi da Lena Duerr che finisce fuori dal podio, ma non può nulla di fronte a Mikaela Shiffrin che fa impazzire il pubblico presente sugli spalti fermando il cronometro in 1'42"03, con trentatré centesimi su Vlhova e 1"37 su Holdener che ha mostrato tutta la propria solidità sul fondo statunitense.

Capolavoro per Marta Rossetti che non firma soltanto la miglior prestazione in carriera, ma riporta l'Italia fra le migliori al mondo in slalom dopo oltre un decennio. La 24enne di Puegnago sul Garda è perfetta nella sua seconda discesa recuperando posizioni su posizioni grazie al terzo miglior tempo di manche che la colloca al quinto posto finale, distante 1"74 dalla vincitrice. A chiudere la buona giornata per l'Italia ci ha pensato Lara Della Mea che ha perso sì alcune posizioni, ma conquistato punti preziosi per il proseguo di stagione ottenendo la quindicesima posizione assoluta.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile tornerà il prossimo weekend con il doppio slalom gigante a Mont Tremblant che farà il proprio esordio nel massimo circuito mondiale.

Vedi anche Sci Sci alpino, Lara Gut-Behrami concede il bis in gigante e vince a Killington