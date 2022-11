Sci alpino femminile: Shiffrin subito cannibale, concede il bis nello slalom di Levi

CDM DONNE

Dopo la vittoria di ieri sempre tra i pali stretti, l’americana mette in riga Holdener e Vlhova anche nella seconda gara del week end

© Getty Images E’ subito dominio di Mikaela Shiffrin nella Coppa del mondo femminile di sci 2022/2023. Nel primo fine settimana di gare a Levi, in Finlandia, l’americana vince entrambe le gare di slalom. Dopo il successo di ieri, trionfo anche oggi tra i pali stretti col tempo di 1:52.21 che lascia indietro la sorprendete svizzera Holdener, seconda a 28 centesimi, e la slovacca Vlhova a +0.68. Anita Gulli, unica azzurra in seconda manche, è 23esima.

E’ già la Coppa del mondo di Mikaela Shiffrin: l’americana vuole tutto e subito e da Levi, in Finlandia, manda un messaggio chiaro alle avversarie. Due trionfi in altrettante gare nel primo week end di competizioni, entrambe in slalom speciale con record storico di 68 primi posti tra i pali stretti. Tempo di 1:58.21 che manda la sorprendente svizzera Holdener al secondo posto e la slovacca Vlhova sul terzo gradino del podio. Shiffrin al comando dopo la prima manche, con 7 centesimi sulla Duerr e 10 sulla Vlhova. Nella seconda è ancora perfetta l’americana, impeccabile come sempre nel suo successo numero 76 in Coppa del mondo e sesto a Levi.

Ci crede per un attimo la Holdener, autrice di una splendida seconda manche e vicina alla prima vittoria in carriera tra i pali stretti. A Vlhova e Duerr (quarta) manca ancora qualcosa in questo avvio di stagione. Male le azzurre con Anita Gulli unica italiana a qualificarsi per la seconda manche e 23esima nella classifica finale. Il circo bianco femminile fa tappa il prossimo fine settimana a Killington, negli Stati Uniti, con il doppio appuntamento di gigante e speciale.