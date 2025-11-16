Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
sci cdm

Sci Alpino, Coppa del Mondo: Pinheiro Braathen vince lo slalom di Levi

Storico successo per il Brasile, Lucas trionfa davanti a Noel e Hallberg: rimpianti per Vinatzer

di Redazione
16 Nov 2025 - 14:00
© Getty Images

© Getty Images

Nel secondo appuntamento della Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile, lo slalom speciale di Levi (Finlandia), il norvegese naturalizzato brasiliano Lucas Pinheiro Braathen vince davanti a Noel e Hallberg. Il sudamericano mette il muso avanti nel corso della prima manche, per poi finalizzare il lavoro nella seconda. Rimpianti per l’azzurro Vinatzer, autore di una buona prova fino a una ormai classica uscita di scena per un errore.

Storico successo per il Brasile, Lucas Pinheiro Braathen domina il secondo appuntamento di Coppa del Mondo di Sci Alpino nello slalom di Levi. Il primo a stupire per davvero dei trenta dopo la prima manche è il britannico Laurie Taylor, che con il tempo di 1’51’’33 scala numerose posizioni in classifica (per poi chiudere in quarta posizione, suo miglior risultato di sempre). Anche l’azzurro Tobias Kastlunger è autore di un’ottima prova (1’52’’16), e riesce quasi a sorpresa ad entrare in top 15 (dodicesimo) grazie agli errori dei migliori: lo svizzero Meillard e il norvegese Kristoffersen (in top ten nella prima prova) pagano quasi un secondo da Taylor, chiudendo addirittura dietro all’italiano. Il norvegese McGrath inforca ed esce di scena, poi è il turno dell’eroe di casa Eduard Hallberg: il finlandese parte in sordina ma poi accelera nel finale, prendendosi il leader corner in 1’51’’29. Delude anche il tedesco Strasser (dopo la quarta posizione della prima manche), con Hallberg che sogna il podio casalingo. Timon Haugan è l’ultimo a minacciare il finlandese per le prime tre posizioni, ma commette un paio di errori decisivi che lo portano a chiudere in quinta posizione, anche alle spalle di Taylor. Il francese Clement Noel piazza la zampata che vale il secondo posto, poi è il turno di Lucas Pinheiro Braathen: il brasiliano è perfetto anche nella seconda manche, chiude con il tempo di 1’50’’72 e regala il primo successo della storia al Brasile (aveva già vinto in Coppa del Mondo, ma ancora sotto nazionalità norvegese). Pinehiro Braathen, Noel e Hallberg salgono sul podio, quarto Taylor. Tanti rimpianti nel corso della prima manche per Alex Vinatzer: l’azzurro fa segnare degli intermedi importanti, per poi uscire di scena dopo un errore evitabile.

sci
cdm
slalom
2025

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Shiffrin dice 102: suo il primo slalom di Coppa del mondo a Levi, Colturi seconda

DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

Collomb guida il futuro dello sci italiano: "La sfida è sempre e solo con me stessa"

Giacinto Sertorelli, schiantatosi contro un albero durante la discesa libera a Garmisch-Partenkirchen nel gennaio 1938

Da Sertorelli a Lorenzi, quando lo sci diventa una tragedia

Origone perde il record: il francese Billy vola a 255 km/h sugli sci

Milano-Cortina 2026, l'augurio di Roda: "A fine mese Brignone proverà a tornare sugli sci, a quel punto deciderà se esserci"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:08
Bagnaia, l'ultima spallata a una stagione nera
16:01
Pattinaggio: figura, azzurro Grassl chiude quinto Skate America
Cristian Chivu (Inter)
16:00
Inter, Chivu a Madrid per vedere Miami-Washington di NFL
15:51
Juventus, occhi sul giovane Rodrigo Mendoza
15:50
Bagnaia: "Finale coerente con tutta la mia stagione, da martedì si volta pagina"