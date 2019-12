Sci alpino, Coppa del Mondo: Nicol Delago seconda, meglio di lei solo Rebensburg 

Nuovo podio italiano in questo fine settimana di gare tra Canada e Stati Uniti. Nel superG di Lake Louise in Canada infatti Nicol Delago conquista uno splendido secondo posto, a soli 35 centesimi di distanza dalla tedesca Rebensburg che si impone con il tempo finale di 1:20.00. A completare il podio la svizzera Suter lontana 42 centesimi. Federica Brignone è settima, out invece Sofia Goggia che sbaglia all’ingresso del muro.