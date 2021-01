Sci alpino, CdM: Marta Bassino straordinaria, vittoria bis nel Gigante di Kranjska Gora

SCI

Marta Bassino concede il bis: nel secondo gigante di Kranjska Gora, la piemontese replica la vittoria di sabato con una seconda manche ai limiti della perfezione, conquistando così il quarto successo stagionale e rafforzando il primato nella classifica di specialità. Sul podio anche Michelle Gisin e Meta Hrovat. Delude Mikaela Shiffrin, 6a dopo il primo posto in mattinata. Sfortunata Federica Brignone, che esce di pista nella seconda manche.

Marta Bassino si conferma la regina dello slalom gigante in questa stagione. Dopo la vittoria di sabato, la piemontese concede un fantastico bis sulla stessa pista, la Podkoren di Kranjska Gora, conquistando così la quarta vittoria, sempre nella stessa specialità, di una stagione fino ad ora a dir poco spettacolare. Il bis sulla neve slovena arriva dopo una prima manche conclusa al secondo posto, ma soprattutto dopo una seconda frazione praticamente perfetta, che le consente di chiudere con un tempo complessivo di 2:18.06, 66 centesimi più veloce della seconda classificata, la svizzera Michelle Gisin. Completa il podio, con 73 centesimi di ritardo sulla sempre più leader di specialità (400 punti, contro i 272 della Gisin) la sorprendente atleta di casa Meta Hrovat, capace di mettersi alle spalle due atlete di primissimo livello come Lara Gut-Behrami e Tessa Worley, rispettivamente quarta e quinta.

Delude Mikaela Shiffrin: l’americana, prima dopo la manche della mattinata, sbaglia moltissimo in quella decisiva e conclude solo al sesto posto, davanti alla seconda miglior azzurra, Sofia Goggia. Completano la top 10 di giornata Wendy Holdener, Alice Robinson e Petra Vlhova, che resta davanti a tutte nella classifica generale con 775 punti ma vede avvicinarsi sempre più pericolosamente la Gisin (715) e la stessa Bassino (623). L’unico vero neo della giornata azzurra è l’uscita di pista di Federica Brignone nella seconda manche, anche se la valdostana non aveva brillato nemmeno nella prima, chiusa al 12° posto. Per quel che riguarda le altre italiane, Roberta Midali è 23a, davanti a Elena Curtoni e Roberta Melesi. Fuori dopo la prima manche Valentina Cillara Rossi e Laura Pirovano, rispettivamente 40a e 43a, oltre a Luisa Bertani, ritirata.