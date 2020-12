Sci alpino, CdM: Kilde fa il bis in Val Gardena, indietro gli azzurri

SCI

Aleksander Aamodt Kilde si conferma il re della velocità in Val Gardena: dopo aver vinto il Super G di venerdì, il norvegese conquista anche la discesa libera, davanti all’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.22) e allo svizzero Beat Feuz (+0.54). Con la vittoria, Kilde balza in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Opaca la prova degli italiani: Dominik Paris conclude a 1.52 dal vincitore, Innerhofer fuori dalla top 20. Getty Images

Veloce, velocissimo, letteralmente imprendibile. Aleksander Aamodt Kilde si conferma in stato di grazia in Val Gardena e conquista, dopo il Super G di ieri, anche la discesa libera con una prova d’autorità che non ammette repliche da parte dei rivali. 2:01.45 il tempo del norvegese, che resiste all’assalto di un ottimo Ryan Cochran-Siegle, capace di arrivargli a 22 centesimi e conquistare, così, un ottimo secondo posto. L’americano, al primo podio in Coppa del Mondo, è l’unico a contenere il distacco sotto il mezzo secondo rispetto a Kilde: già il terzo classificato, lo svizzero Beat Feuz, arriva a 54 centesimi, prendendosi comunque la soddisfazione del primo podio stagionale.

Al quarto posto, a pari merito, ci sono un altro americano, Bryce Bennett, e un altro norvegese, Kjetil Jansrud. Entrambi mancano il podio per soli 8 centesimi. Più indietro i vincitori delle prime due gare veloci di questa stagione: Mauro Caviezel, primo nel Super G in Val d’Isere, chiude 12° a 1 secondo e 28 centesimi rispetto a Kilde, mentre Martin Cater, che aveva conquistato il successo nella discesa libera in Francia la scorsa settimana, conclude 24° a 2.01 dal vincitore. Male anche gli italiani: Dominik Paris è il migliore ma con il 15° tempo complessivo, a 1.52 da Kilde, Christof Innerhofer chiude 28° a 2 secondi e 14 centesimi di ritardo rispetto a Kilde, soffrendo più di qualche sbavatura. Ancor più indietro Emanuele Buzzi (34°), Matteo Marsaglia (35°), Guglielmo Bosca (45°), Florian Schieder (48°) e Davide Cazzaniga (59°).

Per quel che riguarda la situazione in classifica, la vittoria di oggi permette a Kilde di balzare in testa alla Coppa del Mondo con 335 punti, davanti a Marco Odermatt (290) e Alexis Pinturault (276), entrambi assenti oggi. Per il norvegese arriva anche la vetta della graduatoria di specialità: 150 i punti conquistati in discesa libera, davanti ai 107 di Cater.